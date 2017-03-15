一例一休擾民不肯改 李明賢批林全：風骨與承擔何在？

圖為行政院長林全14日在立法院答詢。（資料照片 姚志平攝）

一例一休到底該不該修法？此議題已從企業界擴及地方政府，連綠色縣市首長也出聲反應了，但行政院長林全嘴硬不從，甚至把責任推給在野黨。國民黨文傳會副主委李明賢開砲說，林全內閣與人民的距離，真如南極到北極般遙遠。

李明賢PO文表示，蔡政府修訂一部擾民的惡法，不僅台北市長柯文哲怒喊「難執行」，包括賴清德也主張「不開罰」、嘉義市長涂醒哲更認為法律窒礙難行應修法，代表這是藍綠地方縣市首長的多數看法：一例一休是擾民！

李明賢說，立委與縣市長第一線與人民接觸，都知道一例一休需要調整，偏偏林全努力捍衛一例一休，還將責任往在野黨身上推，這令李明賢不禁感嘆：一個閣揆的風骨與承擔在哪裡？林全內閣與人民的距離，真是南極到北極，搭飛機都飛不到的遙遠。

李明賢也質疑林全，實質周休二日可不就是蔡英文的政見，他卻在立院備詢時砲打藍委、柯文哲說，不認為台北市政府講法是客觀的，還自圓其說勞工減少工時有具體成效，希望大家不要只看到缺點而沒看到優點。

李明賢疑惑林全到底是在發飆什麼？一個政府如此與民意抗拒，看看還能撐到什麼時候？

(中時電子報)