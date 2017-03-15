一例一休擾民不肯改 李明賢批林全：風骨與承擔何在？
一例一休到底該不該修法？此議題已從企業界擴及地方政府，連綠色縣市首長也出聲反應了，但行政院長林全嘴硬不從，甚至把責任推給在野黨。國民黨文傳會副主委李明賢開砲說，林全內閣與人民的距離，真如南極到北極般遙遠。
李明賢PO文表示，蔡政府修訂一部擾民的惡法，不僅台北市長柯文哲怒喊「難執行」，包括賴清德也主張「不開罰」、嘉義市長涂醒哲更認為法律窒礙難行應修法，代表這是藍綠地方縣市首長的多數看法：一例一休是擾民！
李明賢說，立委與縣市長第一線與人民接觸，都知道一例一休需要調整，偏偏林全努力捍衛一例一休，還將責任往在野黨身上推，這令李明賢不禁感嘆：一個閣揆的風骨與承擔在哪裡？林全內閣與人民的距離，真是南極到北極，搭飛機都飛不到的遙遠。
李明賢也質疑林全，實質周休二日可不就是蔡英文的政見，他卻在立院備詢時砲打藍委、柯文哲說，不認為台北市政府講法是客觀的，還自圓其說勞工減少工時有具體成效，希望大家不要只看到缺點而沒看到優點。
李明賢疑惑林全到底是在發飆什麼？一個政府如此與民意抗拒，看看還能撐到什麼時候？
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。