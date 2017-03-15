偷割價值10萬元香蕉 集集警分局逮人送辦
南投縣許姓男子，到陳姓農民的香蕉園，偷割55芎香蕉、價值達10萬元！陳姓蕉農向警方報案，集集警分局循線查獲許嫌行竊，移送地檢署偵辦。
集集警察分局日前接獲陳姓民眾報案，指稱他的香蕉園內，數棵已成熟香蕉，遭人偷割，不翼而飛！
集集分局接獲報案後，全力追查，調閱路口監視器畫面，研判許嫌駕駛自家銀色自小客車，前往被害人位於集集鎮北勢坑的香蕉園，以香蕉刀竊取已成熟香蕉。
許嫌向警方供稱，偷來的香蕉要拿去變賣，但找不到通路可以販賣，就把全部香蕉連同作案用香蕉刀，一起丟棄到集集鎮草嶺巷水壩裡！
(中時)
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