通力停業電梯無人顧 王鴻薇：學童安全誰負責？
台北市議員王鴻薇指出，北市共有725座由通力公司(KONE)負責維修之電梯，但通力電梯已遭北市府勒令停業，這些電梯已面臨無人維修、保養。更大的問題是，其中有7所學校，8部電梯都靠通力來保養，學童安全誰來負責？
王鴻薇指出，通力公司在社區間早已是惡名昭彰，即使按月維修保養，電梯依舊常出包，無法修好。通力公司還雇用沒有證照的員工，假裝是專業技術人員，冒名檢查電梯，根本是拿住戶性命開玩笑。該公司也因冒名檢查而被台北市政府依建築法勒令停業一年，
王鴻薇表示，北市內共有725座電梯由通力公司維修，但停業一年的期間，市民難道要提心吊膽，不知自己家裡的電梯會不會出狀況？根據資料，北市各大捷運站、各級學校，也都有通力公司的電梯。北捷內部有47座，而北市內各級學校則有高達8座電梯由通力負責維護，雖然北捷表示自己擁有維修電梯的技術，但學校內的電梯該如何是好？目前包含三民國小、松山幼兒園等，都面臨問題，學童的安全也亮起紅燈，北市府應儘快做好安排。
王鴻薇要求，台北市長柯文哲應火速處理此問題，請建管處、通力公司及其他電梯商擬定電梯維護方案，並協助住戶辦理新約，將住戶的損失降到最小。王鴻薇也要求，市府應針對現存所有通力公司的電梯全面健檢，以免通力公司魚目混珠的欺騙行為，造成市民的風險。
(中時)
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