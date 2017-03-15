校史首見 清大校長賀陳弘獲續任

我要評比

清大校長賀陳弘（左二）15日獲續任。（徐養齡翻攝）

(21:30更新內文)國立清華大學校長賀陳弘續任案，歷經2周投票時間，15日下午由校監委員主持開票，在674張選票中，回收達601封回函，扣除8封未密封票，總計投票率達88%，賀陳弘獲297張同意票，達過半數門檻，成功續任清大校長，也成為校史上首位續任成功的校長。

校方表示，清大校長24年來，除8年前陳文村校長曾爭取續任同意投票，但未過半，這次是第2次舉辦校長續任投票，校監委員會日前針對有資格行使續任投票的教授、副教授發出674張選票，歷經2周時間回收，賀陳弘獲過半數得票，校方將上呈教育部，由中央頒布續聘書。

(中時)