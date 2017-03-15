敘法院遭爆炸攻擊 數十人死傷

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敘利亞國營電視台報導，首都大馬士革1座法院今天遭到自殺引爆攻擊，造成至少25人喪生，另有若干人受傷。

這則突發新聞引述警方的話說：「此次恐怖分子自殺引爆事件造成的死亡人數，初估是25名，另有若干人受傷。」

大馬士革市中心哈米迪葉區（Hamidiyeh）現場的1名記者說，安全部隊已封鎖這個地區和來往道路，救護車和消防車朝法院大樓奔馳。

這座法院內有1座伊斯蘭宗教廷和1座刑事庭，事發時身在法院內的1名律師說，「爆炸聲很大，我們嚇壞了．．．現場血腥一片」。

此事發生在敘利亞內戰6週年。1060315

(中央社)