珊瑚礁遭英郵輪破壞 印尼怒：這是犯罪
1艘英國郵輪撞上印尼四王群島原始珊瑚礁，造成大範圍損害後，印尼今天指控這是犯罪行為，誓言採取行動究責。居民則哀嘆這處有如「天堂」的觀光勝地遭破壞。
印尼外交部表示，英國郵輪「卡莉多麗號」（Caledonian Sky）造成的損壞等同犯罪行為，當局可能會爭取將郵輪船長引渡到印尼。
4200噸的卡莉多麗號本月稍早在賞鳥行中，在退潮時撞上四王群島（Raja Ampat）數百個小島之一卡利島（Kri）周遭的珊瑚礁。
這艘搭載102名遊客、79名組員的郵輪擱淺在礁岩上，動用拖船拖離後才持續航程。
巴布亞大學（University of Papua）海洋研究人員塔比拉圖（Ricardo Tapilatu）帶領團隊評估衝擊，他表示，這起事件損毀估計達1萬3500平方公尺的珊瑚礁，可能得花上1620萬美元才得以復原。
根據英國廣播公司（BBC），30歲專業潛水教練沙耶（Ruben Sauyai）說：「我出生在這兒，看到這樣的破壞，我都哭了。」
他說：「損壞龐大又嚴重，恐要10年到100年才能恢復。」
四王群島居民對珊瑚礁受損，將對觀光和漁民生計造成影響表達憤怒。印尼外交部發言人說：「這無法容忍。政府非常關心，對這起事件表示非常擔憂，肯定將採取步驟追究責任。」1060315
(中央社)
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