土博矽谷取經 世界最好研究室讀他論文

科技部長陳良基想把博士生送到矽谷，這位「本土博士」回憶自己走進矽谷，發現全世界最好的研究室在鑽研他的論文，原來技術真的可以創造價值，他的研究從此撞擊出新方向。

科技部長陳良基2月8日新上任第一天，第一件事就是要把博士生送到矽谷，「希望以科學人才奠基以連結未來世界」；台灣每年畢業博士生約有5000多人，預計今年先派50人去歷練，到美國矽谷進行半年或一年時間的駐點培訓，讓他們學會擁抱失敗和接受失敗。

面對外界不少質疑聲浪，陳良基今天接受專訪時回憶，自己身為「本土博士」進駐矽谷短短一年，走進擁有8個諾貝爾獎得主的貝爾研究室（Bell Lab.）的第一天，就有人對他說，「我們正在讀你的論文」。當時，AT&T正在想辦法引進陳良基的技術，導入影像電話的新領域。

他發現，自己不服輸的精神，期待讓世界尊重，激發出他的潛能。「當你發現全世界最好的研究室在使用我們的研究時，原來技術真的可以創造價值。」而他回國後，研究的方向大幅改變，就是受到矽谷正面影響的最好證明。

陳良基說，從他自己的經驗到網路上有許多人現身說法，他認為撞擊過後想法會完全改變。台灣每年有那麼多的碩博士生，「總要有人真正到跑道上去跑」，培養一些人來衝刺科技。

他估計，每個博士生出國一年需要新台幣150萬元，上任一個多月以來，已經獲得矽谷提供名額遠超過目標值，包括著名國際大廠和新創團隊；今年經費已經到位，送博士生到矽谷的錢真的不多，但是「有一些種子就夠了」。

有關日前台南女中黃琬婷申請台大遭拒，美國名校卻搶著要，引發各界熱議。陳良基談到，人才要有舞台、要多磨練才會變成人才，透過這次事件，學校應該要思考「學生需要什麼」，學生有沒有因為學校的培育而變得更強？沒有外來的刺激，現有體制可能會覺得為什麼要改變。

陳良基說，就跟科技產業一樣，必須找出正向的回饋。當舊的科技大家都會做的時候，價值已經降低，需要找出新的技術來取代。一旦有外力的刺激，學習的過程逼著大家改變，年輕人和產業都有機會能夠繼續往前進，台灣就能找到新的價值。1060315

(中央社)