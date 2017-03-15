印度空軍一架蘇愷30墜毀 3人受傷

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印度空軍一架蘇愷30MKI（Su-30MKI）戰鬥機今天在印度拉吉斯坦省（Rajasthan ）巴默縣（Barmer）墜毀，造成3名人員受傷，兩名飛行員順利彈出跳傘生還。

印度國防部發言人歐吉哈（Manish Ojha）表示，蘇愷戰機在例行訓練時，於巴默縣附近墜毀，兩名飛行員安全彈出跳傘生還。

「印度時報」（The Times of India）引述巴默縣當地一名目擊者夏瑪（Sudhir Kumar Sharma）指出，這架戰機在靠近巴默縣席芙卡庫德拉（Shivkar Kudla）村附近，屬於薩達爾（Sadar）警察派出所管轄範圍地區墜毀。

夏瑪補充說，空軍官員和警方都已趕到現場處理。

印度空軍官員透露，這架蘇愷戰機從久德浦爾市（Jodhpur）起飛，中途因技術故障問題在巴默縣墜毀。

戰機墜毀後引發火災，火勢蔓延到附近3個村落，一些房屋被燒毀，傳出有3個村民受傷。

印度「國際財經日報」（International BusinessTimes）報導，有3人在這場事故中受傷，傷者已被送往巴默縣一家醫院治療。

官方已下令調查整起事故發生的原因。

印度空軍去年也有一架米格21（MiG-21）在拉吉斯坦省巴默縣墜毀。1060315

(中央社)