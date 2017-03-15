為兔子請命 歐洲將禁不人道飼養

兔肉在歐洲美食佳餚中是常見食材，一年有上千萬隻成為盤中飧，但養殖過程被批不人道，現在歐洲議會為兔子請命，將禁止傳統格子籠飼養。

根據歐盟報導者（EU Reporter）最新報導，歐洲議會在3月14日投票，以410票對205票通過採取行動改善養殖兔的福利，將起草立法禁止以傳統格子籠（battery cage）的方式飼養。

報導指出，在許多動物團體遊說及大量發送10餘萬封電子郵件下，成功敦促歐洲議會議員展開改變行動。英國動物平權協會執行董事謝伯德（Shephard）表示，養殖業殘忍的把動物關在狹小的籠子裡終其一生飼養，這種方式很快在歐洲就會被禁止，而歐洲議會的投票結果，可望減輕目前那些被飼養在歐洲農場中數億隻兔子的痛苦。

據動物團體提出實地調查農場的影像，養在傳統格子籠中的兔子十分痛苦，正常兔子除與開放性傷口的兔子養在一起外，有些甚至會在壓力下導致同類相食情況。

歐洲議會接下來將起草立法規定保護養殖兔子的最低標準，過程可能需要幾個月。

歐洲議會官方推特今天也刊出宣傳影片，表示歐盟每年宰殺3400萬隻兔子成為盤中飧，但其中98%都是在傳統籠子格中被飼養，歐洲議會成員要終結這個現象。1060315

(中央社)