陸氣象局長：陸今年降雨南多北少

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大陸中國氣象局局長劉雅鳴今天表示，據初步預測，今年中國大陸降雨量整體呈現「南多北少」趨勢，局部地區的暴雨洪水和乾旱將較往年加重。

新華社報導，中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天閉幕，劉雅鳴在會場接受媒體採訪時，作上述表示。

劉雅鳴說，受全球氣候暖化影響，中國大陸氣候的總趨勢是氣象災害更多，突發性天氣變化更大。

他表示，據初步預測，今年氣候狀況整體偏差，降雨量整體上是「南多北少」；局部地區的暴雨洪水和乾旱較往年加重，氣溫影響比較大，颱風強度更強。

劉雅鳴指出，氣候影響因素複雜，預測難度大，且存在較大不確定性，氣象水文部門將繼續加強滾動監測預測和會商研判。1060315

(中央社)