欠稅5000多萬遭查扣存款 Uber回應了

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Uber來台違法營業多年，積欠上億元營業稅未繳，5000多萬元已經逾期，今遭扣押1184萬餘元存款，並查封設備。

對此Uber回應，一直以來遵從台灣相關法規，依法納稅。Uber台灣和國稅局雙方針對稅務，已經進入上訴的法律程序。

(中時)