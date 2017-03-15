新都里櫻花套餐升級版 花色花形精緻入菜

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新都里把櫻花搬進餐廳裡。(業者提供)

新都里2017櫻花套餐。(業者提供)

烤品「餘櫻繚繞」。甘鯛使用櫻花葉醃製魚身沾染淡淡櫻花氣息再以若狹燒方式烹調，鱼鳞挺、口感脆、味道香。(業者提供)

特品「櫻蘊春意」。老饕牛肉與炸鯛魚白子搭配些許櫻木煙燻鹽提味，運用義大利紅酒醋與清酒特製醬汁，結合台灣天然紫山芋、小白洋蔥與色彩繽紛的黃節瓜，顏色繽紛。(業者提供)

甜品「櫻糰錦簇」。以關西風格甜品，微甜糯米包裹紅豆餡，口感 Q 彈鬆軟，使用櫻花葉包裹著，亦可搭配一起食用。(業者提供)

台灣日式懷石料理名店新都里，每逢櫻花盛開的季節，會從山林引進品種吉野櫻至店內，打造一片柔美櫻花林，更推出年度櫻花盛宴，把櫻花融入料理當中，2017推出的「花咲･櫻宴」共有八品一湯，花色花形精緻入菜，讓飲食增添春天的氣息。

今年與去年的櫻花宴價格皆為3,800元+10%，但今年新都里大方的把餐搭酒價格內含，加量不加價(去年餐搭酒需加價1,280元，今年則是3800元+10%，直接附上4款餐搭酒)。

新都里「年度櫻花盛宴」包括：前菜「百櫻綻放」、椀物「初見雪櫻」、生品「六葉圍櫻」、煮品「黃櫻漫漫」、烤品「餘櫻繚繞」、特品「櫻蘊春意」、食事「春櫻燦漫」、甜品「櫻糰錦簇」。

一年一度「年度櫻花盛宴」盛邀日本SSI第一位華人區訓練講師及通過日本SSI最高認證的清酒大師歐子豪參與進行餐搭酒設計，為了不搶奪櫻花香味及食材原味，精心安排餐酒順序，櫻花套餐僅限定花期推出，即日起至4月30日，想品嘗的饕客要把握時間。

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(中時)