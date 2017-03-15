穿戴式裝置泡沫破裂 GoPro、FitBit股價創新低

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CNNMoney網站報導，當年竄紅的運動手環及極限運動攝影機曾令外界看好穿戴式裝置市場起飛，無奈多數產品功能難與智慧型手機區隔導致銷售量直落，也讓製造商FitBit及GoPro股價跌至歷史低點。

周二收盤GoPro下跌5％至7.24美元，FitBit股價下跌3％至5.54美元，雙雙創下歷史新低。年初以來GoPro股價下跌17％，FitBit股價跌幅更達25％。

(工商)