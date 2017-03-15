駐日美軍部署魚鷹運輸機 最長可能延遲3年

據美國國防部網站消息，美國防部宣布在日本橫田基地部署新型運輸機CV-22「魚鷹」的計畫中，最初3架的到達時間將不是原先預定的2017財會年第4財季（2017年7～9月），而是2020財年（2019年10月～2020年9月），最長可能延遲3年。

日本共同社報導說，美國方面並未說明部署工作延期的原因。

CV-22「魚鷹」（Osprey）由空軍特殊作戰部隊使用。日美兩國政府2015年5月曾宣布2017年下半年部署3架，2021年底前部署7架，共10架常駐橫田基地。

在橫田基地部署CV-22的目的是對包括發生自然災害等在內的事項時提高日本及亞太地區危機及突發事件應變能力。另外還旨在提高美軍和日本自衛隊的相互運用能力。

美軍已在沖繩縣宜野灣市的普天間機場部署海軍陸戰隊型的MV-22。

(旺報)