台女護照破損拘留 大馬網友反駁稱炒作
台籍女子「喬妹」聲稱因護照破損入境大馬被拘留，大馬媒體報導說，「喬妹」控訴遭粗暴對待及索賄，但也有大馬網友提出疑點反駁，認為要炒作也不要拿其他國家開玩笑。
暱稱為「喬妹」女網友在臉書說，她於9日搭機前往大馬，護照內頁因日前在日本購物有釘上免稅單，被日本海關撕破，結果大馬海關藉此刁難，不僅被叫進辦公室，沒收護照跟手機，還要她給錢。結果關進牢裡35小時才遣返。
大馬媒體「星洲網」報導說，「喬妹」聲稱在被關押的35小時裡，有官員主動向她索取馬幣1000令吉（約新台幣7000元），指付錢後即可以離開。她並指移民官的態度凶惡，要求中華民國外交部關注。
不過，星洲網也同時報導網友質疑炒作，並翻出她曾於2014年寫過同樣的事情，如果要炒作也不要拿其他國家開玩笑。網友也質疑索賄一事，認為這是涉及大馬和台灣的事情，直斥她為了個人知名度而損壞大馬的國譽。
另外，馬來西亞首相東亞特使張慶信表示，已開始調查暱稱「喬妹」的民眾投訴被大馬海關拘留35小時才獲遣返情事，並已通知駐馬台北經濟文化辦事處，將會盡速公布調查結果。1060315
(中央社)
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