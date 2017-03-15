安以軒性感婚紗照 老公當初苦追1年半

36歲演員安以軒今天在社群網站微博宣布結婚，老公陳榮煉當初苦追1年半才打動芳心，晚間再度釋出多張義大利拍攝的婚紗照，婚宴相關細節則還未定。

安以軒與澳門CEO男友陳榮煉交往兩年多，下午在微博宣布「我們結婚了」，向老公喊話「沒想到就這樣被你收服了」，甜蜜自稱是「你的陳太太」，曬出5張婚紗照，與外界分享新婚喜悅，並被媒體拍到前往戶政事務所辦理結婚登記。

陳榮煉年約40歲，苦追安以軒1年半，曾從美國紐約追到法國巴黎、中國大陸橫店追到台灣，2014年底正式交往。安以軒好友安鈞璨2015年過世時，陳榮煉也悉心陪伴安以軒。

安以軒婚紗照是在義大利拍攝，服裝是造型師Roger親手打造，由攝影師林炳存掌鏡，簡單凸顯人物個性，表達靜靜美感，安以軒在微博公布婚紗照後，粉絲就紛紛留言稱讚好美。

晚間再度公布多張婚紗照，其中有安以軒身穿白紗，低頭微笑看著手中捧花，也有穿深V大露背金色亮片禮服，秀出性感模樣。經紀公司受訪表示，安以軒婚宴日期、地點等相關細節還未定，先與外界分享結婚喜訊。1060315

(中央社)