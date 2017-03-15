大陸體育總局長：天價球員是有錢任性造成的

大陸國家體育總局局長苟仲文15日表示，天價球員是投資足球的人「有錢任性」造成的現象，他們意在商業而不是足球。他說，國家體育總局對此保持高度的警惕，已推出一系列整治措施，下一步還會有更嚴格的措施，譴責這種不利於足球行業發展的行為。

苟仲文表示，下一步還是要在「群眾」（台灣稱全民）兩個字上多下功夫，要建群眾喜聞樂見的、大家自願的群眾組織，讓群眾自己組織自己的體育活動；還要建群眾身邊的體育場所，鼓勵學校把體育設施開放，在社區、商場、休閒體育公園，開拓供群眾方便開展體育活動的設施。

苟仲文還表示，要大力支持群眾性的體育活動，如街舞、太極拳等。這些過去都在體育部門支持的範圍之外，這次想給予大力支持。

(旺報)