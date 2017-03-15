一滴血偵破10年性侵懸案 惡狼判刑4年2月

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新竹縣10年前一起性侵懸案，因劉姓嫌犯未留下警政系統DNA建檔而遲未偵破，時隔多年，直到檢警擴大偵辦中壢電器行夫妻雙屍案，傳喚已有前科的劉男比對DNA，意外發現與當年性侵懸案留下的血液跡證吻合，地院一審依強制性交罪判刑4年2月。

判決指出，2007年間，20多歲被害女子與男友吵架離家，在竹北市遭時年33歲的劉男突襲，押到草叢性侵，強逼她口交時，甚至威脅「不准咬我，（精液）吞下去！」得逞後逃逸無蹤。

女子隔天在親友陪同下報案，不過因已清洗身體，加上案發地點無監視器，女子也沒看清楚嫌犯面貌，讓案情陷入膠著。不過檢警仔細勘查，發現女子當天穿的外套上有一處血漬，研判就是嫌犯留下，不過比對多時都沒結果。

真凶劉男逍遙法外多年，直到檢警重新偵辦2003年中壢電器行夫妻雙屍命案，將有前科但沒DNA建檔的罪犯全數納入，意外發現劉男涉有重嫌。

劉男到案後堅稱未涉案，不過無法交代為何女子外套上會有他的血跡，成為破案鐵證，法官認定劉男犯案。

(中時)