最辣人妻賴琳恩性感度爆表 7旬阿公也成狂粉

賴琳恩擔任主秀。（伊林娛樂提供）

賴琳恩身材火辣。（陳俊吉攝）

賴琳恩身材火辣。（陳俊吉攝）

陳思璇是形象大使。（陳俊吉攝）

殷琦愛吃美食，靠運動維持身材。（陳俊吉攝）

李懿、成語蕎、夏如芝。（陳俊吉攝）

伊林娛樂與OB嚴選推出運動時尚聯名款。（陳俊吉攝）

伊林娛樂跨界運動服飾領域，與OB嚴選共同推出運動聯名系列款式，15日新品發表會上，除了擔任形象大使的美腿超模陳思璇出席，近來人氣爆表的賴琳恩也以最辣人妻形象，率領伊林女模特兒們一起演繹運動時尚秀。平常靠運動維持完美火辣身材的賴琳恩說，她宣布結婚後不僅男粉絲沒有生氣退讚，反而增加許多年長的男粉，甚至有七旬老翁出席她的簽書會，她笑說：「人妻身份好像反而引來更多幻想？」

被問起與陳乃榮的新婚生活，賴琳恩說，兩人相處已經像老夫老妻，一切如常，如果她不忙、老公比較早收工，她一定會下廚開伙、一起坐下來吃晚餐，每晚睡前也一定會有聊天交流的時間。至於之前曾透露會玩角色扮演，最近兩人都比較忙，好久沒做這件事了，而且她在家也不是一天到晚都性感，「還是有很普通的時候啦，我也會穿連身裙家居服啊！」兩人也計劃在年底前會補辦婚禮宴客。

外形看起來頗有「殺傷力」的她，婚後仍會跟男生朋友約出去聚會，曾擔心他們的另一半是否會介意，但對方都說，另一半只要聽說女生朋友是她，都很放心，還會想要一起加入。她也說老公不會介意，這方面很開明、對她很放心，換做一般男生可能無法接受。

包括伊林娛樂總經理陳婉若，以及王尹平、張珈瑜、吳品萱、王思偉、詹乃蓁、殷琦、夏如芝、成語蕎、李懿、金凱德、郭曉曉、劉倩妏等伊林藝人都穿著聯名運動服飾參與盛會。殷琦說，她無法抗拒美食誘惑，「就算為了川字肌，也不願意跟炸雞分手」，所以只能靠運動維持身材，最喜歡用壺鈴。李懿透露之前運動時因為沒有暖身，不小心閃到腰，因此停了一陣子沒運動，最近會開始再運動。

(中時)