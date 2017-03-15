最辣人妻賴琳恩性感度爆表 7旬阿公也成狂粉
伊林娛樂跨界運動服飾領域，與OB嚴選共同推出運動聯名系列款式，15日新品發表會上，除了擔任形象大使的美腿超模陳思璇出席，近來人氣爆表的賴琳恩也以最辣人妻形象，率領伊林女模特兒們一起演繹運動時尚秀。平常靠運動維持完美火辣身材的賴琳恩說，她宣布結婚後不僅男粉絲沒有生氣退讚，反而增加許多年長的男粉，甚至有七旬老翁出席她的簽書會，她笑說：「人妻身份好像反而引來更多幻想？」
被問起與陳乃榮的新婚生活，賴琳恩說，兩人相處已經像老夫老妻，一切如常，如果她不忙、老公比較早收工，她一定會下廚開伙、一起坐下來吃晚餐，每晚睡前也一定會有聊天交流的時間。至於之前曾透露會玩角色扮演，最近兩人都比較忙，好久沒做這件事了，而且她在家也不是一天到晚都性感，「還是有很普通的時候啦，我也會穿連身裙家居服啊！」兩人也計劃在年底前會補辦婚禮宴客。
外形看起來頗有「殺傷力」的她，婚後仍會跟男生朋友約出去聚會，曾擔心他們的另一半是否會介意，但對方都說，另一半只要聽說女生朋友是她，都很放心，還會想要一起加入。她也說老公不會介意，這方面很開明、對她很放心，換做一般男生可能無法接受。
包括伊林娛樂總經理陳婉若，以及王尹平、張珈瑜、吳品萱、王思偉、詹乃蓁、殷琦、夏如芝、成語蕎、李懿、金凱德、郭曉曉、劉倩妏等伊林藝人都穿著聯名運動服飾參與盛會。殷琦說，她無法抗拒美食誘惑，「就算為了川字肌，也不願意跟炸雞分手」，所以只能靠運動維持身材，最喜歡用壺鈴。李懿透露之前運動時因為沒有暖身，不小心閃到腰，因此停了一陣子沒運動，最近會開始再運動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。