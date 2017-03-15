華潤雪花啤酒收購案 爆10億賄賂醜聞

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中國大陸啤酒大廠華潤雪花集團日前收購山東琥珀啤酒廠時，傳出賄賂醜聞。華潤雪花傳出賄賂琥珀公司多名高階主管，金額達人民幣3373萬元（約新台幣1.5億元）。

近年來大陸啤酒廠為了擴大佔有率，積極收購地方啤酒廠，包括華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒等幾家大廠的規模也日漸龐大。不過這些火熱併購的背後，傳出不法事件。

北京晨報指出，華潤集團為了成功收購琥珀酒廠，同意給予琥珀酒廠7名高階管理人員收購後企業內持股10%，並承諾日後以溢價方式回購這部分股票。

1月下旬，山東省濱州市鄒平縣法院判決，華潤雪花集團涉及賄賂，山東琥珀啤酒這7名高階主管涉嫌利用職務之便，收受賄款，為華潤雪花謀取福利。

華潤雪花對這項判決大呼冤枉，表示這樣的安排是「一種慣例」。案件仍在司法程序，尚未定案。1060315

(中央社)