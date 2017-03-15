馬公車禍案外案 警在車上查獲刀械
馬公中華路今天中午發生的白色自小客車衝撞側翻案，傳出案外案，警方在調查時，發現車上有2支刀械與棍棒和1小包疑似毒品，引起警方重視，全案擴大偵辦中。
警方在車禍發生時，當時傳出自小客車上有3男一女，但警方調查，實際上只有2男1女，其中自認是白色自小客車駕駛的郭姓男子，在警方查證後坦承係受歐姓車主所託出面頂替，並不是駕駛而排除，但涉及偽造文書等，真正駕駛是歐姓車主本人，並已到案，不過，警方對其說詞反覆存疑，將以科技採證來驗證。
至於，車上另一名李姓男子，其中額頭部分有撞傷，並拒絕送醫和其不詳姓名的女友，去向不明，其中李男還涉及馬公文光路清晨的衝撞飲料店成員之一，警方呼籲儘速出面說明。
今天近午時分，車水馬龍的馬公市中華路與文化中心前路口，傳出一輛白色自用轎車，由中華路由東往市中心方向行駛，疑似車速過快，超車不慎追撞前方洪姓民眾駕駛的箱型車後車箱，失控側翻在對向來車道，適時正好有一部由高姓民眾駕駛的大貨車，剛好頂著側翻的白色小客車，避免四輪朝天，格外引起路過的人車圍觀。
警方原本以為單純的追撞車禍，卻在進行白色轎車拖吊清理時，意外在駕駛座發現有2把西瓜刀、木棍、球棒各1支及疑似安非他命，而引起警方的重視，由馬公分局交通隊與偵查隊聯合擴大偵辦。1060315
(中央社)
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