外交齟齬另闢戰場 挺土駭客劫推特帳號

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土耳其與荷蘭的外交齟齬今天延燒網路，眾多推特帳號遭宣稱支持土耳其政府的駭客團體劫持，發表以土耳其文寫成的反納粹訊息，其中許多帳號似乎與荷土糾紛毫無關聯。

路透社和英國天空新聞網（SkyNews）報導，這起攻擊案似乎只是一種政治破壞手法，駭客在推文中標記「納粹德國」（#Nazialmanya）或「納粹荷蘭」（#Nazihollanda），受害者包括知名企業執行長、出版商和政府機構，也有一些普通用戶受害。

遭劫持帳號發表的推文內含納粹標誌、各種主題標籤和「4月16日見」這句話，這顯然是指土耳其計畫舉行公投，擴大艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）總統權力的日期。

受害者包括歐洲議會、國際特赦組織、聯合國兒童基金會美國基金（UNICEF USA）和法國前總理居貝（Alain Juppe）。

此外，英國衛生部、英國廣播公司北美辦公室（BBC North America）帳號也受害，不過隨後已取回使用權限。BBC北美帳號推文說：「嗨，各位用戶，我們暫時失去了這個帳號的控制權，不過現已恢復正常服務。」（譯者：中央社劉文瑜）1060315

(中央社)