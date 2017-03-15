陸設金融消費糾紛調解中心 保護權益
中國大陸銀監會主席郭樹清今天表示將加強消費者投資理財保護，各銀行董事長和行長要經常處理和過問客訴，大陸並將試點設置金融消費糾紛調解中心。
綜合法制網和中新社報導，大陸銀行業監督管理委員會主席郭樹清今天出席有關大陸銀行業服務改進年度報告發布會，強調銀行業是服務業，為客戶提供更好服務，並為實體經濟提供更好支持。
在金融各項風險上，郭樹清表示，對於員工洩露客戶資訊等風險事件要加強問責，在銀行銷售的所有產品都必須向客戶說明其性質、投向和可能的風險，絕不容許含糊其辭；還要落實銷售專區產品銷售錄音錄影的有關要求，杜絕虛假承諾、誤導銷售和欺詐行銷。
此外，大陸將試點設置金融消費糾紛調解中心，改善金融服務環境。
郭樹清在談及金融科技創新發展時，引用研究指出，2016年全球約50%金融科技投資流向中國大陸。
他表示，截至2016年底，中國銀行業離櫃交易率達84%，較前一年提高6.6個百分點；遍布全國各地的自助設備、電商平台、微信銀行等交易也日趨活躍，為用戶提供便捷的金融新服務。1060315
(中央社)
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