李沛旭、蔡淑臻CP合體代言　甜蜜互稱「皮」

李沛旭、蔡淑臻一起代言克補B群。（陳俊吉攝）

李沛旭、蔡淑臻一起代言克補B群。（陳俊吉攝）

李沛旭、蔡淑臻一起代言克補B群。（陳俊吉攝）

交往6年的伊林娛樂甜蜜情侶檔李沛旭、蔡淑臻，15日為連續第二年一起代言的克補B群CP合體，李沛旭近來在三立華劇《只為你停留》飾演肌肉水電工，被封「史上最壯男主角」，不過蔡淑臻忍不住心疼喊話，拜託劇組：「不要一直寫他露的戲啦，這樣他就要拚很久！」她說，因為他自我要求高，如果不健身，肌肉就會消退，知道劇情有需求就會一直練、才能維持住好的狀態。

不過李沛旭說，之前他每天幾乎都運動健身三小時，現在因為拍戲，大概三天才能練一次，一次只能一兩個小時，而他是那種運動量不夠、吃不正常，反而會愈來愈瘦的體質，所以新戲上檔才幾集，他就馬上瘦了3公斤。

14日是蔡淑臻生日，李沛旭照舊拍戲，但因他事前跟導演說「我家裡那個今天生日」，所以劇組很幫忙先拍掉他的戲份，讓他提前收工回家，原本他想要好好陪女友吃頓生日晚餐，但蔡淑臻卻貼心怕他太累，兩人就在家「吃剩菜」過生日，不過李沛旭說，慶生只是順延3個月，正計劃戲殺青後要帶她去日本鄉下，兩人以半背包客自由行方式度長假。

李沛旭最近經常脫口以「我老婆」、「我家裡那個」稱呼蔡淑臻，她甜蜜笑說：「不需要經過我允許，他開心就好！」兩人一直習慣以可愛的特殊代號互稱，最近兩、三年都叫對方「皮」，蔡淑臻說，這有其進化史，最早是3個音節，但她已忘了到底那3個音節是何意了。

(中時)