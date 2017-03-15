女友剪短髮為生產？陳冠希爆下月飛美陪產當爸
36歲港星陳冠希去年認愛大陸名模秦舒培，曾被目擊當街擁吻，甚至一度為了女友狠嗆林志玲，戀情打得火熱。日前曾傳秦舒培有喜，在洛杉磯待產，而近日陳冠希再被爆推掉工作，打算飛去美國陪女友，可能下月升格當爸。
陳冠希去年8月砸下8千多萬在洛杉磯購入一豪宅，而之前秦舒培曾被拍到穿著寬鬆現身北京，肚凸模樣疑似有孕，外傳洛杉磯豪宅就是她的待產地，兩人還被目擊在日本一起逛嬰兒用品店，令懷孕傳聞更是滿天飛。
另外，常在社群網站分享生活的秦舒培，微博也將近快半年沒更新，日前卻在IG貼出剪了一頭俐落短髮的自拍，被推測應是為了生小孩做準備。而據香港《壹週刊》報導，陳冠希已推掉大陸的工作，全為了飛往美國陪女友待產。
(中時電子報)
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