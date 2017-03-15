女友剪短髮為生產？陳冠希爆下月飛美陪產當爸

陳冠希被爆推掉工作，將飛到美國陪女友待產。（圖／中時資料照）

秦舒培剪短髮，外界推測可能是為生產準備。（圖／取材自秦舒培IG）

36歲港星陳冠希去年認愛大陸名模秦舒培，曾被目擊當街擁吻，甚至一度為了女友狠嗆林志玲，戀情打得火熱。日前曾傳秦舒培有喜，在洛杉磯待產，而近日陳冠希再被爆推掉工作，打算飛去美國陪女友，可能下月升格當爸。

陳冠希去年8月砸下8千多萬在洛杉磯購入一豪宅，而之前秦舒培曾被拍到穿著寬鬆現身北京，肚凸模樣疑似有孕，外傳洛杉磯豪宅就是她的待產地，兩人還被目擊在日本一起逛嬰兒用品店，令懷孕傳聞更是滿天飛。

另外，常在社群網站分享生活的秦舒培，微博也將近快半年沒更新，日前卻在IG貼出剪了一頭俐落短髮的自拍，被推測應是為了生小孩做準備。而據香港《壹週刊》報導，陳冠希已推掉大陸的工作，全為了飛往美國陪女友待產。

(中時電子報)