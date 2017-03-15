神盾熱身賽登板對前東家 3局失4分吞敗

我要評比

神盾今年重新回鍋中職，加盟富邦悍將。（中時資料照 鄭任南攝）

富邦悍將今面對隊史首場官辦熱身賽，派出洋投神盾先發，可惜首局就遇亂流，被Lamigo桃猿接連敲安，失掉3分，反觀猿隊洋投賽格威，先發5局飆出６次三振，繳出無失分表現，終場桃猿以8比0擊敗富邦拿下勝利。

神盾曾在2015年來台效力過猿隊，當時留下4勝1敗，自責分率3.56，在季中被韓職sk飛龍隊挖角，去年在韓職先發12場，拿下5勝5負，自責分率5.37。

此役神盾首局就遭到狙擊，面對陽耀勳、詹智堯與王柏融接連被擊出安打，隨後又被擊出高飛犧牲打加上隊友失誤，單局就失掉3分，先發3局失4分退場，苦吞敗投。

猿隊洋投賽格威，在日前中職日職對抗賽，中繼4局飆出7次三振，此役繼續展現K功，五局僅被擊出5支安打，投出6次三振，展現驚人實力。

富邦悍將主力打線，都因經典賽返台後還在休兵，全場敲出8支零星安打，無力串聯攻勢，猿隊部分，捕手林弘育轟出陽春炮，單場包辦3分打點，詹智堯與余德龍單場都繳出3打數2安打表現最佳。

(中時電子報)