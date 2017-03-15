台女大馬拘留案 駐馬代表處認無針對性
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處表示，針對暱稱喬妹的女子搭機前往大馬遭海關拘留35小時一事，認為大馬機場移民局依照標準作業程序快速推進，並無針對性。
針對台灣女子自稱遭大馬海關拘留35小時一事，駐馬代表處回應中央社記者表示，在事件爆發時，已第一時間主動掌握相關訊息，並聯繫馬來西亞吉隆坡國際機場移民局，對本案表達關切及進行瞭解。
吉隆坡國際機場移民局回覆中央社記者提問表示，該名台灣女性的確於3月9日晚間搭機抵達吉隆坡第2國際機場，擬入境馬來西亞時，因所持台灣（中華民國）的護照毀損，機場移民官裁定拒絕入境，並由航空公司安排於3月11日上午搭機返回台灣桃園國際機場。
同時，根據大馬移民局拒絕入境並予以遣返的標準作業程序規定，一旦外國旅客經機場移民官裁定拒絕入境並予以遣返後，若當日無法予以安排登機遣返，旅客將被安置在機場的「照護室」，並盡速進行遣返作業，旅客在留置期間，大馬移民局依例不知會各相關駐馬來西亞外國使領館單位。
倘若大馬移民局認為有必要將旅客移送至機場附近的「臨時安置所」（depot），予以較長時間留置或調查時，則將同步知會此間駐馬外國使領館單位。
駐馬代表處強調，吉隆坡國際機場為進出大馬的主要航空門戶，以吉隆坡第2國際機場為例，每月國際旅客人數即約150萬人，該機場每日被拒絕入境的人數少則10餘人，多則可能高達百餘人，被拒絕入境的外國旅客國籍也很多。由於大馬機場移民局依照標準被拒絕入境的外國旅客的國籍眾多，因此相信機場移民局依照標準作業程序快速推進，並無針對性。1060315
(中央社)
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