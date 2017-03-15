澎湖風櫃港浮屍 初判失足落海溺死

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澎湖風櫃港區發現男性浮屍，確認是71歲張姓老翁，警方初步研判是失足落海溺死，受到潮流影響，從馬公港漂流至風櫃港區。

警方今天調閱張姓老翁住家附近監視畫面，發現張姓老翁13日的最後身影，是在晚間11時多，由馬公市中正路一家超商獨自走回家中途中，結果並未返家，疑似意外失足掉落馬公港區，隨著海潮漂流至風櫃港。

至於死者臉部有部分擦傷，研判是撞及消波塊所致，檢警相驗是溺水死亡，家屬沒有意見，發交處理後事。1060315

(中央社)