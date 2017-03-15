美國務卿首訪亞洲 陸續造訪日韓陸

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天抵達東京，在北韓頻頻核試的陰影籠罩下，展開首訪亞洲行程。

提勒森搭乘的飛機已於今晚降落日本羽田機場，日本與美國官員到場迎接。

造訪東京後，提勒森接著將前往首爾，在南韓前總統朴槿惠因貪腐醜聞在上週遭罷免下台後，會見南韓代理總統黃教安。

提勒森週末將展開眾所矚目的北京行，據傳他將尋求敲定中國大陸國家主席習近平在4月會見美國總統川普的計畫。1060315

(中央社)