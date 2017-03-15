忠誠度遭質疑 郝龍斌：黨內別互打

國民黨副主席郝龍斌今天說，自己擔任副主席2年多，沒人質疑他的忠誠度，現在選黨主席卻被質疑，這是很奇怪的事，希望黨內同志不要一直攻打黨內同志，要講理念爭取選民認同。

郝龍斌與夫人高閬仙晚間接受前總統府副秘書長羅智強「台北直播」臉書專訪，羅智強提到，網路很多人質疑郝龍斌是新黨的、還跑去民進黨當閣員，最後跑回國民黨，跳來跳去，做人不穩定。

郝龍斌說，他知道最近網路瘋傳這樣的說法，他也被人問過；他當初參加過新黨，但那時的新黨是最堅定的國民黨，因為不認同李登輝的台獨主張，「我們是被趕出來的」。

他說，十幾年前台灣的環境一塌糊塗，環境沒有政治，土地也是沒有藍綠的，所以民進黨來找他處理阿瑪斯號的污染，他是有把握可以處理得很好，那時民進黨也找不到環保署長。

郝龍斌說，他開出幾個條件，包括，反對台獨、不替民進黨助選、支持核四、若做環保署長要有百分百授權，民進黨公開承諾這幾個條件，所以加入行政團隊，而在那段期間，他堅持理念，也讓台灣的環境變好了。

郝龍斌強調，「我做國民黨副主席2年多，這段時間沒人質疑我的忠誠度，在選舉中間質疑忠誠度，這是很奇怪的事」，也希望黨內同志不要一直攻打黨內同志，應該要講理念方向，爭取選民支持認同，這樣國民黨才能團結。

他強調，自己的核心理念就是捍衛中華民國，反對台獨，從沒改變過。

郝龍斌說，國民黨都不是輸給民進黨，國民黨都是被自己打敗的，只要自己不被自己打敗，國民黨就有希望，國民黨的團結很重要，團結不是團結在一個人底下，而是團結在一個共同理念，透過共同理念，凝聚共識，朝目標努力。

他認為，短期目標是2018要勝選，將來2018的黨主席一定要沒有私心；做黨主席，腦袋只有一個字「贏」，誰能贏，就要窮黨的洪荒之力支持，透過機制，找出最強候選人，全力支持，這是未來黨主席責無旁貸的事，如果2018不能帶領國民黨打下2都的話，就要負起政治責任。

郝龍斌認為，國民黨必須要強，台灣才會好，就算國民黨是在野黨，若不夠強，也不能有效監督民進黨，才會發生不當黨產處理違法亂紀等行為；兩岸關係，如果國民黨夠強，除了監督民進黨，讓民進黨走回九二共識的軌道上，也有足夠力量，做為第二軌與大陸溝通協商，讓台灣和平穩定。1060315

(中央社)