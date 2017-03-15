共軍具封台能力 國防部規劃籌獲匿蹤戰機

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國防部今天公佈106年「四年期國防總檢討」，報告中指出，共軍已具備對台封鎖、實施多元作戰及奪占外離島能力；國防部規劃籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能的新式戰機。

國防部明天將向立法院報告106年「四年期國防總檢討」，國防部指出本次為第3次公布，象徵台灣以4年為週期的國防檢討已成常態，對國防事務透明化、凝聚全民國防意識，均具有重大意義。

106年四年期國防總檢討架構區分「戰略環境」、「戰略指導」、「戰力整建」、「國防改革」、「國防產業」、「護民行動」及「友盟合作」等7章，首先前瞻台灣未來面臨的戰略環境，策定「防衛國家安全」、「建制專業國軍」、「落實國防自主」、「維護人民福祉」及「促進區域穩定」5項國防戰略目標，並以專章闡述達成途徑與作法。

國防部在總檢討中提出「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略、以航太、船艦及資安三大領域為核心的國防產業發展策略。

國防部提出重層嚇阻概念，以創新不對稱作戰思維，發揮聯合戰力，使敵陷入多重困境，嚇阻其不致輕啟戰端，倘敵仍執意進犯，則依「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」之用兵理念，對敵實施重層攔截及聯合火力打擊，逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，以阻敵登島進犯。

台海軍事情勢部分，國防部指出，中共持續增加海、空及火箭軍等發展，延伸兵力投射與戰略打擊範圍，軍事實力日益提升，中共迄未放棄武力犯台，攻台作戰為其主要備戰目標；共軍在國防經費逐年成長挹注下，裝備現代化進展迅速，並推動軍事改革，已具備對台封鎖、實施多元作戰及奪占外離島能力。

戰力整建部分，國防部表示，規劃籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能之新式戰機；強化防空飛彈能量；啟動各型艦艇更新計畫；提升地面部隊之遠程打擊火力及快速應變能力，以維持防衛作戰基本戰力。

國防部並推動潛艦國造，整建高速匿蹤艦艇、岸置機動飛彈、快速掃布雷、反空機降與無人飛行系統等不對稱武器裝備，打造多層次、全方位之防禦陣線與安全防護網。1060315

(中央社)