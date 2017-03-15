2016世界專利申請數 美日陸居前3名
世界智慧財產權組織（WIPO）今天公佈了2016年全球企業等申請註冊國際專利的統計數據。按國家及地區分類，中國大陸申請數量較上年增加44.7%達43168項，排名第三，緊跟排名第二、45239項的日本之後；榜首是美國，為56595項。
共同社報導，近年來中國大陸專利申請驟增，WIPO指出，「若維持這一趨勢，兩年內就可能超越美國」。全球的專利申請數量增加7.3%，達到約23萬3000項。
按企業分類的統計中，大陸通信設備巨頭中興通訊（ZTE）與華為技術分別佔據第一、第二。排名第三的是美國通信技術巨頭高通公司（Qualcomm）。進入榜單的日本企業分別是排名第四的三菱電機和排名第十的索尼。
申請專利的領域方面，龍頭性的數位通信佔整體8.5%，其次電腦技術佔8.2%，第三是電子機械類佔6.9%。1060315
(中央社)
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