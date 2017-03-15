把握工業4.0契機 成大、台灣機械公會簽署合作
成功大學以工學起家，對台灣工業、經濟發展有卓著貢獻，因應新一波工業革命到來，為把握工業4.0發展契機，成功大學、台灣機械工業同業公會簽署合作意向書，攜手推動產學合作、促進前瞻技術開發及人才培育，讓台灣跟上全球脈動，工業與經濟再起。
成大校長蘇慧貞感謝機械工會對成大的肯定，她表示，成大過去數10年來，在機械領域發揮力量，成大機械學群也經由不同面向參與台灣工業發展，證明成大與台灣工業發展與世代建設是有直接義意與貢獻。
她說，機械是工業之母，成大工學院機械學群，透過成大在其他領域的結合，不論是智慧化應用、國機國造到船舶系統認證或是在南部建構的生醫領域基礎，在在顯示成大要成為台灣建構下世代生活完整平台的企圖心，成大已準備好能量，也有十足誠意，要與機械公會一起共創未來。
「對機械產業貢獻最大的就是成大畢業生。」柯拔希理事長指出，機械業是工業之母，科技進展、食、衣、住、行等行業，都是因機械業才有這麼大的發展。成大是台灣最重要的大學，對工業、經濟發展影響最深。他強調，學界、產業界是相輔相成的，產業界發展要有學界協助好好的推動，工業4.0所引入的智慧機械帶給機械業脫胎換骨機會，智慧機械與4.0有很都要借重學理，要將學界力量引入產業界。
成大、機械公會簽署合作意向書，有助於雙方建立起產學合作關係，帶動實質的互動交流，帶來互惠與雙贏。合作與交流的項目包括，共同推動產學研合作研究計畫，協助技術轉移，推動產學研合作聯盟、共同辦理研討會或訓練課程，機械公會協助成大生進入產業實習，成大協助機械產業培訓與儲備高階人才等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。