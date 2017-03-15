把握工業4.0契機 成大、台灣機械公會簽署合作

成功大學以工學起家，對台灣工業、經濟發展有卓著貢獻，因應新一波工業革命到來，為把握工業4.0發展契機，成功大學、台灣機械工業同業公會簽署合作意向書，攜手推動產學合作、促進前瞻技術開發及人才培育，讓台灣跟上全球脈動，工業與經濟再起。

成大校長蘇慧貞感謝機械工會對成大的肯定，她表示，成大過去數10年來，在機械領域發揮力量，成大機械學群也經由不同面向參與台灣工業發展，證明成大與台灣工業發展與世代建設是有直接義意與貢獻。

她說，機械是工業之母，成大工學院機械學群，透過成大在其他領域的結合，不論是智慧化應用、國機國造到船舶系統認證或是在南部建構的生醫領域基礎，在在顯示成大要成為台灣建構下世代生活完整平台的企圖心，成大已準備好能量，也有十足誠意，要與機械公會一起共創未來。

「對機械產業貢獻最大的就是成大畢業生。」柯拔希理事長指出，機械業是工業之母，科技進展、食、衣、住、行等行業，都是因機械業才有這麼大的發展。成大是台灣最重要的大學，對工業、經濟發展影響最深。他強調，學界、產業界是相輔相成的，產業界發展要有學界協助好好的推動，工業4.0所引入的智慧機械帶給機械業脫胎換骨機會，智慧機械與4.0有很都要借重學理，要將學界力量引入產業界。

成大、機械公會簽署合作意向書，有助於雙方建立起產學合作關係，帶動實質的互動交流，帶來互惠與雙贏。合作與交流的項目包括，共同推動產學研合作研究計畫，協助技術轉移，推動產學研合作聯盟、共同辦理研討會或訓練課程，機械公會協助成大生進入產業實習，成大協助機械產業培訓與儲備高階人才等。

(中時)