盧秀燕質詢不道德？防檢局長：若說願下台
國民黨立委盧秀燕質詢指出，她之前總質詢質疑防檢局辦2天1夜研討會，接近1天去玩，防檢局長黃?昌反而說她不道德。黃?昌說，若有說願下台。
農委會主委林聰賢今天赴立法院經濟委員會報告「禽流感現況、防疫措施與檢討」專案報告，並備詢。
盧燕秀質詢香蕉疫病問題時，已非農委會高雄區農業改良場場長的黃?昌主動跳出補充說明，而不是照體制運作，轉知主管單位農糧署了解後說明。盧秀燕進而在質詢時間接近尾聲時追問林聰賢，「請問立法委員監督預算，是不道德的事嗎？」林聰賢說，「天經地義的事情。」
盧秀燕又說，「你們的黃局長，我上次總質詢時提到你們每次辦2天1夜研討會，都是半天開會，接近1天去玩，結果你們的黃局長接受電視台訪問時說，委員談這個問題『不道德』」。她怒問，「請問質詢是我的職責？還是我不道德？」
林聰賢回應，立委的質詢給農委會內部很大警示，雖然研討會是補助地方政府舉辦，但是有些辦理情形沒有了解執行成效及社會觀感，農委會以後要深切檢討。
盧秀燕再要求，農委會要不要說明一下2天1夜研討會中的內容，「沒有開會地點啊！」林聰賢說，是地方政府辦的，以後會請防檢局補助辦活動要做明確內容紀錄。
盧秀燕轉而質詢站在林聰賢旁邊的黃?昌，「黃局長你批評委員質詢研討會都在吃喝玩樂，是不道德的事嗎？」黃?昌說，「報告委員，我從來沒講過這句話。」盧秀燕再問，「有的話，你要下台嗎？」黃?昌說，「對、對、對，如果我有說這樣子『不道德』，我會下台。」
之後國民黨團確認黃?昌接受民視新聞採訪的回覆用詞，經查是「不厚道」。1060315
(中央社)
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