大陸網路消費最反感　拉高價格再打折

中國大陸一份消費者權益調查發現，商家拉高價格再給予折扣的假打折行為，是中國大陸消費者最反感的網路價格欺騙行為，品質與價格不符則是大陸消費者最常碰上的網購誠信情況。

今天是中國大陸的國際消費者權益日，中國大陸消費者協會公布一份「網購誠信與消費者認知」調查報告。

中新網引述這份報告指出，中國大陸消費者對網路消費市場滿意度達68.7%，處於中等偏上水準。其中消費者對網路消費環境滿意度最高的是支付安全，其次是價格與物流配送。

在價格方面，調查發現網路消費遇到的最主要問題是品質與價格不符，高達51.7%消費者表示曾遇到這樣的問題。此外，也有47.3%民眾碰到過虛假打折情況，折扣詐欺或誤導的比例也有32.3%。

針對價格行為，提高價格再給予折扣是中國大陸消費者最反感的情況，反對的比例高達47.5%。相反的，明碼實價、積分兌換、折扣後再折扣，則深獲大陸消費者的喜愛。

此外，毫不意外地，第三方支付是中國大陸消費者在使用網路購物時的最愛，高達87.3%民眾喜歡以第三方支付方式支付網路消費額。也有4成消費者使用網路銀行，31%受訪者使用手機銀行支付。1060315

(中央社)