經典賽日本淘汰以色列 攜手荷蘭進四強

世界棒球經典賽，日本隊今天在八強複賽，靠著4棒筒香嘉智全壘打帶動攻勢，以8比3擊敗以色列隊，6連勝之姿挺進四強，本屆「黑馬」以色列遭淘汰。

日本隊是2006年、2009年兩屆經典賽冠軍，上一屆在四強賽敗給波多黎各，今天在八強複賽勝出之後，連續4屆都打進四強。

在東京巨蛋的八強複賽有4隊打循環賽，日本隊3勝晉級，荷蘭2勝1敗也搶下另一張四強賽門票。以色列、古巴雙雙遭到淘汰。

今晚這場以色列、日本之戰，以色列如果贏球，還有機會靠著加賽晉級，前5局陷入投手戰，雙方分數都沒有開張，0比0進入第6局。

日本隊6局下由4棒筒香嘉智的全壘打開啟攻勢，內川聖一四壞保送、(土反)本勇人安打進佔壘包，松田宣浩、小林誠司、菊池涼介安打都有打點，青木宣親在滿壘時遭觸身球，又再擠回1分，日本隊單局得5分。

日本先發投手千賀滉大24歲，來自日職軟銀鷹隊，除了首局首棒打者福爾德（Sam Fuld）敲安打，一直到投完5局退場，都沒有讓對手敲安打。

日本打線前4局也受到齊德（Josh Zeid）壓制，難以攻下分數，直到6局下才靠著筒香嘉智，從艾克塞羅德（Dylan Axelrod）手中打下分數。

日本隊6局得5分，8局再靠青木宣親、內川聖一、松田宣浩安打追加3分，取得8比0領先。9局上以色列最後反攻，不只打破鴨蛋、分數開張，還串聯安打攻下3分，但最終還是沒有逆轉戰局。1060315

(中央社)