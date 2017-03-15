康是美衝業績 首度虛實聯合促銷醫美商品

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康是美今年春夏國際醫美大賞首度進行虛實同步促銷／圖／康是美提供

統一超（2912）轉投資小金雞康是美藥妝連鎖，看準國內醫美保養市場持續發燒商機，春季特拍即集結包括美、法、瑞、日、韓、台等六個地區、13大醫美領導品牌、超過上百項商品超值優惠，前兩周eShop等網路預購已端出好成績，業績成長近3倍，其中，法國貝德瑪銷售攀升近10倍、日本珂潤也有超過5倍成長。

康是美指出，旗下eShop與Yahoo奇摩、樂天三大網購通路此次首次與實體通路齊推出「國際醫美大賞」活動，更率先於3月1日至3月14日推出精選8大醫美品牌的明星商品組合，並於預購期間享有「網路搶鮮購」優惠，估帶動醫美商品業績成長近3倍，eShop更推出限定「24HR優惠」，每周推出24HR限定特價單品乙支，期望再創另一波銷售佳績。

(工商)