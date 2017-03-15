Harrods矢車菊熊超療癒 17日全台限量登場

Harrods矢車菊熊，雪白色的純白絨毛，穿矢車菊碎花洋裝，搭配白色針織衫，戴象徵幸福的矢車菊小花頭飾，左腳繡有Harrods LOGO、右腳繡有矢車菊花，全台限量380隻。（業者提供）

Harrods矢車菊系列PVC袋，有天真淡雅的粉紅花束與可愛恬靜的小熊與花兩款，4月6日全台推出。（業者提供）

Harrods矢車菊系列PVC袋，有天真淡雅的粉紅花束與可愛恬靜的小熊與花兩款，4月6日全台推出。（業者提供）

英國百年品牌Harrods以專屬設計的泰迪熊為品牌的特色，年年推出春季花熊、年度熊、精裝熊等，最新的春季花熊「矢車菊熊」療癒可愛，選用以「幸福」為花語的矢車菊為主角，腳底有主題花卉圖案及Harrods LOGO，17日起登場，全台限量380隻，增添收藏的獨特性。

矢車菊熊以英國中部的莊園為意境，象徵溫柔含蓄、優雅可愛的個性，有著貴族般高雅的雪白外表，臉上掛著燦爛笑容，展現迎向希望的積極與樂觀，期望帶給身邊的朋友滿滿「幸福」的正能量。這次，除了花熊外，也有多款同系列周邊商品，像是時尚PVC袋、化妝包、零錢包等。

(中時)