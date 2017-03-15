螞蟻金服在美收購速匯金 踢鐵板

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螞蟻金服原計畫以約人民幣60億元收購全球第二大匯款服務公司速匯金國際公司（MoneyGram International Inc.），不料一家美國電子支付供應商以溢價15%出價，這宗收購案出現變局。

上海澎湃新聞報導，美國電子支付供應商Euronet Worldwide美國時間14日公布，向全球知名匯款服務公司速匯金發出每股15.20美元的收購要約，比速匯金與螞蟻金服現有協議價格約溢價15%。

螞蟻金服1月26日宣布與速匯金達成協議，將以約8.8億美元或每股13.25美元的價格，對其進行併購。

Euronet收購速匯金的消息傳出後，速匯金的股價在美國時間14日飆升24.57%，每股達到15.77美元；Euronet公司的股價也上漲0.31%，至每股83.22美元。

對於之前與螞蟻金服達成的收購協議，速匯金表示，仍舊受到與螞蟻金服最終合併協議的條款約束，速匯金董事會沒有改變與螞蟻金服的合併意向。

彭博報導，如果速匯金董事會撤銷與螞蟻金服的交易，根據監管備案，速匯金可能得付出3000萬美元的解約費。

想和螞蟻金服搶生意的Euronet，成立於1994年，總部位於美國堪薩斯州。2005年Euronet在中國成立分公司「嘉銀通（北京）科技發展有限公司」（Euronet中國），業務涉及自動櫃員機（ATM）共享網路管理、國際匯款及銀行卡發卡系統等。1060315

(中央社)