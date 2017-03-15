一例一休 司機求去囚車沒人開
政府推動「一例一休」衝擊各行各業，由於不少公務機關並未編列充裕的加班費，造成不少適用勞基法的約聘僱人員、臨時人員爆發出走潮。新北地院「公務車比司機還多」，新北地檢署則已有三分之二司機求去，「半夜聲押嫌犯可能沒有司機開囚車。」
新北地院表示，在一例一休衝擊下，不少司機少了加班費導致薪資減少，紛紛求去，現在已經出現公務車比司機還多的情形，由於公務車輛依法必須報廢，無法拍賣，這些沒有司機的公務車輛雖然都在原廠保養，車況甚佳，但卻不能拍賣節省公帑浪費，讓不少地院人員認為相當可惜。
同樣情形也發生在新北地檢署，原本該署共有15名司機，但在一例一休衝擊下，薪資變相縮水，到4月中僅剩5名司機，其他全都離職。
由於5名司機根本不敷整地檢署之用，甚至連出勤相驗屍體、洽公都不夠用，加上加班時數又有限制，司機下午5點下班後根本就不可能重回地檢署加班，「以後晚上聲押嫌犯，恐怕會找不到司機開囚車。」
(中時)
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