馬英九被起訴 網友怒吼：不要逼大家上街抗議！
前總統馬英九被指涉洩密、教唆洩密，遭北檢起訴，成為繼陳水扁、李登輝之後，連續第3位在卸任後遭起訴的前元首，馬英九怒喊公道何在？不少網友湧進臉書力挺馬：「英九無罪！」「歷史會還馬總統公道的」。
有人甚至怒吼：「超級不爽～ 不要逼迫大家上街抗議。」底下網友紛紛附和：「+1」「+1，受夠了現在。」「民進黨如此惡搞，很多人都受不了。」「全民走上街頭！抗議這無良的政府！」「衝了！」「拜託趕快上街頭！」「+100000000這樣好的總統被這樣欺負。」「+100000超級憤怒。」
也有網友怒批民進黨：「馬卸任起訴叫憲政重生，扁卸任起訴叫政治迫害？政府官員，你們弄得我們好亂(怒) 。馬總統！我們永遠相信支持您！加油！」「希望法院能夠真正的秉持公平正義，做出一個正確的判決，正義在人民心中，不是民進黨、柯建銘說了算。」
網友激憤說：「荒謬至極的現象，關說的人沒事，竟還安全脫身，反而調查糾舉關說的人卻有罪，國中生都知道這事誰對誰錯，法院卻給出這種離譜的判決，合理懷疑法院根本被柯建銘給收買了，依照他處事的邏輯，什麼事都用『橋』的就好。馬總統加油！！永遠支持您，相信您的清白！」
(中時電子報)
文章來源：馬英九臉書
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