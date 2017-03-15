魚池農會選舉涉賄 理事長100萬元交保

南投縣魚池鄉農會選舉，劉姓理事長等人，涉嫌以現金行賄農會代表；檢察官葉清財指揮警、調偵辦，傳喚28人到案，並聲請羈押劉姓理事長父子等3人；法官開庭後，認為刑事訴訟法限制輕罪羈押，因此裁定劉姓父子各100萬元交保、蘇姓常務監事則以50萬元交保。

地檢署主任檢察官王銘裕指出，劉姓理事長在父母運作下，開始部署與蘇姓常務監事搭配組合參選。由於選舉競爭激烈，為爭取理監事及代表支持，分別或共同陸續致贈鮑魚禮盒或現金10萬元，進行賄選，嗣後果然分別當選理、監事，完成賄選目的。

檢察官傳喚農會代表當選人及共犯等28人，陸續到案說明，經隔離訊問後，劉母坦承行賄，另有會員代表多人坦承收賄10萬元！檢察官將再進一步釐清，有無其他人涉案，並追查賄款來源。

(中時)