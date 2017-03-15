魚池農會選舉涉賄 理事長100萬元交保
南投縣魚池鄉農會選舉，劉姓理事長等人，涉嫌以現金行賄農會代表；檢察官葉清財指揮警、調偵辦，傳喚28人到案，並聲請羈押劉姓理事長父子等3人；法官開庭後，認為刑事訴訟法限制輕罪羈押，因此裁定劉姓父子各100萬元交保、蘇姓常務監事則以50萬元交保。
地檢署主任檢察官王銘裕指出，劉姓理事長在父母運作下，開始部署與蘇姓常務監事搭配組合參選。由於選舉競爭激烈，為爭取理監事及代表支持，分別或共同陸續致贈鮑魚禮盒或現金10萬元，進行賄選，嗣後果然分別當選理、監事，完成賄選目的。
檢察官傳喚農會代表當選人及共犯等28人，陸續到案說明，經隔離訊問後，劉母坦承行賄，另有會員代表多人坦承收賄10萬元！檢察官將再進一步釐清，有無其他人涉案，並追查賄款來源。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。