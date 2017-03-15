Fed升息前夕 高盛調降全球股市短線評等

我要評比

美國聯準會(Fed)結束周三例會後預料將宣布升息1碼，市場關注的焦點在於除了升息外，Fed是否藉由調整利率前瞻指引暗示將加快升息步調。就在Fed宣布升息前夕，華爾街投行高盛就以美國可能加速升息與股價偏高為由，調降全球股市短線投資評等。

高盛發布最新研究報告指出，受到美國可能加快升息、歐洲政治因素、商品市場與中國可能出現震撼等諸多風險，全球股市短線偏空，包括歐股、日股、亞太地區股市與美股3個月期投資評等全調降至「中立」。

(工商)