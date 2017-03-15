熱身賽桃猿10比0完封悍將 林泓育開轟

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中華職棒本季第二場官辦熱身賽今天在高雄澄清湖球場開打，Lamigo桃猿全場14支安打得10分，加上5任投手聯手封鎖，以10比0擊敗富邦悍將。

桃猿隊回鍋洋將賽格威（Zack Segovia）2月28日在台日交流賽對日本武士隊繳出4局好投無失分、飆出7次三振；今天先發5局無失分、有6次三振。

賽格威退場後，第6局起黃偉晟、王躍霖、林柏佑、陳禹勳分別接手1局，都沒讓悍將得分。

桃猿打線以4棒捕手林泓育表現最佳，單場貢獻3分打點，包括5局下的兩分全壘打。先發打線除了9棒馮健庭之外，前8棒都有安打，7棒游擊手余德龍單場3安打。1060315

(中央社)