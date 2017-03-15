吳慷仁拒再合作 談女友耳朵羞紅
演員吳慷仁與鍾瑤拍攝國片「白蟻－慾望謎網」相識、相戀，今天合體出席首映，吳慷仁談起鍾瑤時耳朵都紅了，但以後不想再和鍾瑤合作，直喊「她的發展可以比我更好」。
「白蟻－慾望謎網」是導演朱賢哲首部劇情長片，演員吳慷仁、鍾瑤、于台煙、胡瑋杰、蔡星瑀等人演出，吳慷仁飾演偷女性內衣的戀物癖男子，17日全台上映。
首映會晚間在台北舉行，朱賢哲表示，希望讓台灣電影走出不一樣的路；吳慷仁說，這不是一部討人歡心的電影，但有深度，觀眾需消化、思考，「是很特別的片子」。
談起鍾瑤，吳慷仁表示，「很好的一個女孩子」，兩人是拍完電影後，彼此重新認識，順其自然在一起；之後是否有機會再合作？鍾瑤笑說，身為演員不排斥任何可能性，但吳慷仁直呼「我不想跟她拍」。
吳慷仁坦言一方面擔心作品失焦，另一方面是「她的發展可以比我更好」，鍾瑤外語能力強、表演多變，他自認是努力型演員，鍾瑤則是很有天分的演員，也會編劇，可有更好發展。
片中角色沉重，吳慷仁直呼是挑戰演技，自嘲拍攝時沒人想看到他，私下還會說他難搞，但一殺青他很快脫離角色，但為詮釋角色瘦10多公斤，休息4個月才接工作。
于台煙再度與吳慷仁扮母子，她說，為劇情沒太多接觸，保持疏離感，但看到吳慷仁投入詮釋沉重角色很心疼。不過，電影很沉重，反倒讓她現在覺得非常輕盈。1060315
(中央社)
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