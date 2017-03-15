內戰多年 敘利亞首都連環爆

我要評比

敘利亞首都大馬士革今天在1座法院遭到自殺引爆攻擊並造成至少25人喪生後，又發生第2次爆炸事件。

第1起爆炸的攻擊者衝進哈米迪葉區（Hamidiyeh）的這座法院大樓，引爆炸彈身亡，並造成周圍人員死傷。

不久之後，大馬士革拉布威區（Rabweh）又有1名恐怖分子引爆炸彈。1060315

(中央社)