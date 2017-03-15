WSBL》替補打到先發 「小跑車」陳晏宇向前衝
上一次嘗到冠軍戰滋味還在UBA披台師大戰袍，23歲的電信「小跑車」陳晏宇，15日繳出21分、11籃板「雙十」數據，率領電信66比65殺進WSBL第12季冠軍戰，險勝當下她直呼感動，「太爽了。」
電信第9節一度落後到9分差，但陳晏宇對球隊有信心，心中只有一個念頭，「我不要再打第3場。上了場就是盡力幫球隊得分，把之前的都忘掉，完全沒想過輸。」
身為海山高中女籃末代成員，陳晏宇99學年HBL決賽敗給滬江錯失后冠，被她形容為是「傷心往事」，即便UBA曾披台師大奪冠，但當年也僅大二。
電信上回闖進WSBL冠軍戰是第9季，該年電信菜鳥的陳晏宇上場時間並不多，季後賽更苦無機會，相隔兩季幾經磨練，「法拉利」還是偶爾會「爆衝」，但至少已經是獨當一面的得分控衛，本季場均出賽時間25分鐘，準決賽首戰她出賽38分鐘，第2場更是40分鐘打好打滿。
「時間一直在走，我不能停在原地。」相較第9季，陳晏宇心態也成長許多，「那時候上場時間少，現在已經打到先發，時間也更多了。以前會因為失誤、越打越悶，現在會想更積極打回來。」
(中時電子報)
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