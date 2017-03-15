陸生來台念書意願低 台大畢業生點出背後關鍵問題

陸生來台念書意願已逐漸下降，台大哈佛學生交流會創會會長唐龍今受訪時談及此問題。圖為陸生來台旁聽講座。(中時資料照)

教育部去（2016）年指出，陸生來台念書人數有趨緩的走向，整體下降6%；相較台生赴陸人數持續成長，兩岸在學術交流上，顯然存在著傾斜的現象。對此，台大哈佛學生交流會創會會長唐龍今（15）日受訪時表示，認為陸生來台念書意願降低，主要是台灣的學歷對陸生返回大陸工作沒有優勢。

現年23歲，台大會計系畢業，同時也是台大哈佛學生交流會創會會長的唐龍，今接受《中評社》訪問時，談及陸生來台念書意願逐年降低的原因，認為主要是，「沒有當地實習、沒有參與當地的人才招募，使得與大陸市場脫節，陸企覺得不實用，導致陸生回大陸後難以找到好工作。」因此，在這樣的情況下，來台灣念書就不見得是個優勢。

唐龍也進一步提到兩岸學生交流現況，指出台大學生與陸生交流，在馬政府時代很頻繁；而現今的交流項目實際上也沒減少太多，「只是大陸學生來台灣難度增加了而已。」另外，唐龍也分享自身所接觸優秀陸生的經驗，指出他們相當用功又很有禮貌，且皆很理性地看待兩岸關係。

至於台灣學生與國際接軌，唐龍則認為，除了本身意願高低，「校方態度、學生語言能力等都是關鍵。」

(中時電子報)