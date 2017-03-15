陸生來台念書意願低 台大畢業生點出背後關鍵問題
教育部去（2016）年指出，陸生來台念書人數有趨緩的走向，整體下降6%；相較台生赴陸人數持續成長，兩岸在學術交流上，顯然存在著傾斜的現象。對此，台大哈佛學生交流會創會會長唐龍今（15）日受訪時表示，認為陸生來台念書意願降低，主要是台灣的學歷對陸生返回大陸工作沒有優勢。
現年23歲，台大會計系畢業，同時也是台大哈佛學生交流會創會會長的唐龍，今接受《中評社》訪問時，談及陸生來台念書意願逐年降低的原因，認為主要是，「沒有當地實習、沒有參與當地的人才招募，使得與大陸市場脫節，陸企覺得不實用，導致陸生回大陸後難以找到好工作。」因此，在這樣的情況下，來台灣念書就不見得是個優勢。
唐龍也進一步提到兩岸學生交流現況，指出台大學生與陸生交流，在馬政府時代很頻繁；而現今的交流項目實際上也沒減少太多，「只是大陸學生來台灣難度增加了而已。」另外，唐龍也分享自身所接觸優秀陸生的經驗，指出他們相當用功又很有禮貌，且皆很理性地看待兩岸關係。
至於台灣學生與國際接軌，唐龍則認為，除了本身意願高低，「校方態度、學生語言能力等都是關鍵。」
(中時電子報)
文章來源：《中評社》
關鍵字：陸生
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。