法大選醜聞充斥 費雍寄望憤怒選民支持
法國右翼總統候選人費雍（Francois Fillon）遭檢方以侵吞公款罪名起訴，他今天表示，他擁有憤怒選民的支持。法國大選持續充斥候選人醜聞，而不是競選政見。
費雍告訴法國古典樂電台：「操弄不利我的事件，目標只有1個：阻止我參選總統。」他再次否認讓妻子坐領乾薪的侵吞公款指控。
「目前有一股強力的運動正在進行。右派和中間派民眾間有股怒氣，他們不想看到選舉『被偷走』。」
法國總統大選問題不斷，媒體幾乎每日一爆，最新的司法調查讓即將於4月和5月舉行的2輪大選投票籠罩重重疑雲。
極右派民族陣線（National Front）黨魁瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）昨天向法新社證實，稅務機關調查她和父親尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）擁有的財產價值。
反移民反歐盟的瑪琳．雷朋還面臨其他多項調查，諸如競選財務問題和不當使用歐洲議會（European Parliament）公款等。1060315
(中央社)
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