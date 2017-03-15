從政未曾涉入刑案 吳敦義：我自律甚嚴

宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天和黨內青年座談時指出，他民國62年從政至今從來沒有涉入任何刑案，跟當副總統無關，因為他自律甚嚴。

吳敦義晚間在台北市議題製造所和欲參選黨代表、下屆議員的國民黨青年座談，吳敦義沒有致詞，直接接受青年提問，還要求換較低的椅子，跟大家「平起平坐」。

被問到卸任副總統至今，有沒有「被告」的問題？吳敦義說，他從民國62年從政至今，沒有涉入任何刑案，「不管是侵占、圖利、炒地皮、貪污、收紅包等，什麼統統都沒有過」，這跟當副總統沒有關係，「是因為我自律甚嚴」。

還有人問吳敦義黨政資歷完整，追隨前總統馬英九多年，未來若當黨主席，如何培育黨內青年？吳敦義打斷提問說，「我不是追隨他，我是應邀幫他」。

吳敦義說，為什麼馬英九尊重他，因為他是在槍林彈雨中，曾幫國民黨打勝仗，他年長馬英九2歲，馬英九的父親曾說，「你要以吳敦義為標竿」。

馬英九、吳敦義等人今天都出席前台泥董事長辜成允的追思音樂會，吳敦義說，他告訴馬英九不要洩氣，起訴就起訴，將來真相會大白，「你心情不要受影響」。

吳敦義說，馬英九對台灣貢獻很多，而台灣過去只有兩次經濟成長率破10%，一次民國60年故總統蔣經國任內達到13.43%；另一次是民國99年他當行政院長任內達到10.63%；吳敦義也誓言要奪回政權，年輕人才有更多機會在中央政府、地方政府歷練。1060315

(中央社)